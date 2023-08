Herbst-/Wintersemester 2023 Das Programm will am Puls der Zeit sein

Die Kreisvolkshochschule Neunkirchen startet am 11. September in das Herbst-/Wintersemester 2023. Bewährte und neue Kurse aus allen fünf Programmbereichen beginnen in den nächsten Tagen und Wochen an den fünf VHS-Standorten im Kreis, wie es in einer Pressemitteilung der Kreisvolkshochschule weiter heißt. Das neue Programmheft der KVHS Neunkirchen liegt an vielen Stellen im Landkreis und aus und ist online zu finden.