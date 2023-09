Neuen Antrag stellen „Wundertüte auf“ an den Bliesterrassen

Der Abschied von den Kutscherhaus-Projekten der letzten vier Jahre steht im Mittelpunkt, wenn es am Mittwoch, 20. September, von 16 bis 20 Uhr, an den Bliesterrassen heißt: „Die Wundertüte“ – ein Tag voller Spiel, Spaß, Spannung und Kultur. Rückblick: 2019 gelang es dem Kutscherhaus-Verein, mit seinem Projekt „Light up! Neunkirchen“ zum einzigen Modellstandort des Bundesförderprogrammes Utopolis im Saarland zu werden. 443 000 Euro konnten so – bei einer Förderdauer von insgesamt vier Jahren – dem Quartier nördliche Innenstadt zugutekommen, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.