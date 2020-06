Kutscherhaus-Aktion : Kurz und schmerzlos: Kleine Open-Air-Tournee

Neunkirchen Mittwochnachmittag, es ist heiß. Weiße Kreidekreuze schmücken den Stummplatz, auf dem so gar kein Bär steppt. Immerhin sind die Außentische der Gastronomie ganz gut frequentiert. Das Instrument hat Verspätung – das Instrument des Ein-Mann-Orchesters, ein bisschen technisches Equipment und zehn Personen, verteilt auf zwei städtische Transportwagen.

Letzte Station war der Stummplatz. Den hatten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Morgen noch vorsorglich mit Markierungen versehen, Corona und Mindestabstands-Auflagen wegen. „Es gab lange kein Konzert mehr hier“, stellte Edda Petri fest, als sich ihr Team schließlich doch noch zu Füßen des Freiherrn von Stumm eingefunden hatte. Genau das muss sich ändern. Den Anfang machte also der Kutscherhaus Verein mit seiner Aktion. Am elektrischen „Piano“ begleitete Francesco Cottone, Musikalischer Leiter, das Quartett, das natürlich auch den Hit des Musicals, „Du und ich gemeinsam, das ist das kleinste Wir“, interpretierte. Als Höhepunkt griff mit Regisseur Matthias Stockinger ein Musical-Vollprofi zum Mikro. Statt blutrünstig als Graf von Krolock oder dramatisch als König Ludwig II. ließ es Stockinger in seiner Heimatstadt zunächst feierlich angehen: mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Seine Entertainer-Qualitäten stellte er anschließend unter Beweis, als er das Publikum mal mehr, mal weniger erfolgreich zum Mitsingen animierte: „Ich war noch niemals in New York“.