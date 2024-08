Neunkircher Kunstschau für alle – Gruppenpreis Die kleinen Künstler hatten Ideen in Hülle und Fülle

Rittersterne? Die malen können? Gibt es tatsächlich. Natürlich keine echten Amaryllis, sondern aufgeweckte Vier- bis Sechsjährige, die man in der Kita Villa Winzig außer Pusteblumen-, Löwenzahn- und Milchsternkindern findet. Vor der Tür zum Gruppenraum ist eine Urkunde angepinnt: ein Gutschein über 250 Euro für die Erstplatzierten in der Kategorie „Gruppe“. Dass sich das Publikum so für die Arbeiten der jungen Villa-Winzig-Künstler erwärmen konnte, freut Nicole Nix-Hauck, Leiterin der Städtischen Galerie Neunkirchen: Finn, Lola, Aiden, Fee, Carla und ihre „Kollegen“ waren „besonders kreativ und haben in ihrer fünfteiligen Arbeit gleich mehrere Ideen zum Thema umgesetzt“, lobt die Expertin. „Gemeinsam mit ihrem Erzieher Christian Walz haben sie sich viele Gedanken um die Zeit gemacht, um ihr Vergehen und die Spuren, die Zeit hinterlässt.“ Sogar verschiedene Dimensionen der Zeit veranschaulichten die Rittersterne: „Das geht vom Kosmos mit den Planeten über die Erd- und Naturgeschichte bis hin zu großen Bauwerken der Menschheitsgeschichte, wie mittelalterliche Burgen oder Freiheitsstatue“, so Nix-Hauck. Auch Hinweise auf das Wetter, das sich mit den Jahreszeiten ändert, fehlen nicht. Alles in allem „eine großartige Gemeinschaftsarbeit und ein tolles Gewinnerwerk, das den Preis mehr als verdient hat“.