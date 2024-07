Preisträger Erwachsene: Siro Marteens Erdrutschsieg für einen Spätberufenen

Sein Herzenswunsch ist so bescheiden wie der Mann selbst: Einmal in Elversberg in der Artotheke ausstellen und dann seiner ehemaligen Kunstlehrerin zeigen, dass doch noch was aus ihm geworden ist. Siro Marteens hat den Publikumspreis der Kunstschau in der Städtischen Galerie Neunkirchen in der Kategorie Erwachsene gewonnen. Zu Zeiten als der heute 40-Jährige die Schule in Spiesen-Elversberg besuchte, hätte das keiner auch nur vermutet. Schon gar nicht die damalige Kunstlehrerin, die den Jungen eine Sechs auf dem Zeugnis gab. „Bildende Kunst in der Schule war der absolute Horror, das hatte mit Lust gar nix zu tun“, erinnert Marteens sich beim Treffen mit der SZ im Foyer des KULT.Kulturzentrums in Neunkirchen. Mona Lisa habe er nicht gekannt, auch von der Städtischen Galerie habe er leider bis zur Ausschreibung des Wettbewerbs noch nichts gehört. „In Sachen Kunstwissen bin ich ein totaler Banause. Aber so langsam wird es. Ich sauge alles auf.“ Allerdings wird das wohl eher nichts mehr nicht mit Aquarellen, mit Bleistiftzeichnungen oder Collagen. Auch da gibt es schlechte Erinnerungen an die Schulzeit.