Neunkirchen Die Neunkircher Kulturtermine für das Jahr 2024 im Überblick

Februar – 1. Februar: Steakknife & Wonk Unit „Punkrock Deluxe Package“, Stummsche Reithalle. 2. Februar: Andreas Rebers „Rein geschäftlich“, Reithalle (ausverkauft). 3. Februar:. The Joni Project „A Celebration Of Joni Mitchell’s Songs Of Blue”, Stummsche Reithalle. 17. Februar: „Conni – Das Zirkus-Musical“, Neue Gebläsehalle. 17. Februar: „Sokrates, die Ente und der Wolf“, Junges Kollektiv Musiktheater, Stummsche Reithalle. 23. Februar: Leonard Cohen Tribute mit Roland Helm & Band, Stummsche Reithalle. 25. Februar: „Tarzan – Das Musical“, Theater Liberi, Neue Gebläsehalle. 26. Februar: The Pineapple Thief „It Leads To This – European Tour 2024”, Neue Gebläsehalle.