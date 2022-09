Kulturgesellschaft Neunkirchen informiert : Der Kulturherbst in Neunkirchen startet

Info

Neben nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern dürfen selbstverständlich auch lokale Formationen aus Neunkirchen und der Region nicht zu kurz kommen, wie die Kulturgesellschaft weiter schreibt. Am 30. September tritt das Akustik-Trio Car, bestehend aus Caroline Mohr, Amby Schillo und Rolf Siefert, in der Stummschen Reithalle auf. Nino Deda präsentiert am 1. Oktober sein Programm „Off To New Horizons – Piano Songs For Special Times”.

Die New Metal/Modern Rock Band From Fall To Spring lädt am 22. Oktober zusammen mit Set Your Sails und Pure Zillion zu ihrem Heimspiel in die Neuen Gebläsehalle.

Am gleichen Tag, 22. September, stellt die Jazz-Formation Martin Weinert Rainbow Experience eine Preview des neuen Albums „Nachtwind“ mit bislang unveröffentlichten Kompositionen der leider verstorbenen Susan Weinert in der Reithalle vor. Am 25. September findet eine Gedenkfeier für die Neunkircher Komponistin und Gitarristin statt.