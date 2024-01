Neunkircher Kulturgesellschaft: Kultur reiz(t)voll Kulturprogramm Neunkirchen: Neue Kooperationen und ein Relaunch

Mit Gründung des Musical-Projektes im Jahr 2002 hatte sich die ehemalige Hüttenstadt Neunkirchen einen neuen Namen gegeben und zur Musical-Stadt ernannt. In diesem Jahr will man mit dem Programm zeigen, dass man diesen Namen auch zu Recht trägt. Denn das Thema Musical wird ganz klar ein Schwerpunkt sein. Dabei ist die Kulturgesellschaft teils Kooperationspartner, teils selbst Veranstalter, wie Geschäftsführer Markus Müller bei einem Redaktionsbesuch bereits Ende des Jahres verriet. Einige Gastspiele wie die Familienmusicals „Conni – Das Zirkus-Musical“ und „Tarzan – Das Musical“, dazu die Musical-Gala, „Elvis – Das Musical“ kommen in die Gebläsehalle. Das Musical-Projekt tritt natürlich wieder auf und zeigt „The Prom“, der Theaterverein Spieltrieb, der im vergangenen Jahr mit seinem Musical „New Hazel“ die Besucher von den Stühlen riss, kommt mit „Damals. Heute. Ewig.“ und der Landesjugendring zeigt „Alice im Wunderland“. Im Herbst darf man sich dann auf „School of Rock“ des Kutscherhausvereins freuen. „Und am Ende des Jahres kommt eventuell noch eine Profiproduktion“, macht Müller schon mal neugierig.