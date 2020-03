Kulturgesellschaft Neunkirchen : Multivisionsshow über Kanada

Neunkirchen Reisefotograf Reiner Harscher zeigt seine Live-Multivisionsshow „Kanada & Alaska – Zauber der Wildnis“ am Sonntag, 15. März, ab 18 Uhr in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Kanada und Alaska – das bedeutet einige der schönsten Seen, unberührte und wilde Natur, überragt vom Mount Denali, dem höchsten Berg Nordamerikas, so die Kulturgesellschaft in der Ankündigung.



Bären fischen in klaren Flüssen nach Lachsen, Relikte der Ureinwohner tauchen im Urwald auf und das Abenteuer ist allgegenwärtig. Reiner Harscher fängt seit vielen Jahren den Zauber der Wildnis ein. Von Schlittenhunden ließ er sich im Winter durch das verschneite Land ziehen, im Sommer wanderte er über die blühenden Bergwiesen der Rocky Mountains und im Indian Summer fotografierte er das Gold der kanadischen Wälder. Vom Helikopter gelangen ihm Aufnahmen der majestätischen Bergwelt Alaskas und mit dem Wohnmobil geht es nach Banff, Jasper, Lake Louise und in die Prärie Albertas.