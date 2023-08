Landkreis Neunkirchen informiert Der Landrat zu Besuch bei Krummenauer Torbau

Neunkirchen · Vor fast 100 Jahren legte Hans Krummenauer den Grundstein für die heutige Krummenauer Torbau GmbH, als er 1925 seine Schlosserei in Neunkirchen gründete. Nun führt sein Urgroß-Enkel Arndt Krummenauer im Altseiterstal in vierter Generation erfolgreich die Geschäfte im Tür- und Torbau weiter, wie es in einer Pressemitteilung des Landkreises heißt.

29.08.2023, 06:00 Uhr

Landrat Sören Meng (2. von rechts) mit Arndt Krummenauer (Mitte) und Klaus Häusler (2. von links) im Austausch vor Ort. Foto: Landkreis Neunkirchen/ Carolin Stauner