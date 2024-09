Kriminalität in der City Streit um Debatte über Sicherheit in Neunkirchen – SPD greift Landespolitiker Theis (CDU) an

Nachdem die Neunkircher Bürgermeisterin Lisa Hensler (SPD) Theis daraufhin zur Eröffnung des Festivals Kriminal-Tang geladen hat („Damit er sich selbst ein Bild von unserer Innenstadt am Abend machen kann“), hat sich auch Landrat Sören Meng (SPD) in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. „Integration ist eine Gemeinschaftsaufgabe, und aus meiner Sicht als Schulträger der weiterführenden Schulen kann ich bestätigen, dass es in unserer Stadt viele positive Beispiele für gelungene Integration gibt. Als Bürger dieser Stadt teile ich die Meinung von Herrn Theis nicht, da ich selbst regelmäßig abends in der Innenstadt unterwegs bin und mich dabei sicher fühle.“