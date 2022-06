Fußball : Scherpf schießt seine Tore doch nicht für die Borusisa

Der als perfekt gemeldete Wechsel von Kristof Scherpf nach Neunkirchen hat sich zerschlagen. Foto: Stefan Holzhauser

Neunkirchen Fußball-Saarlandligist Neunkirchen hatte Offensivspieler Kristof Scherpf bereits als Neuzugang vermeldet. Der 25-Jährige schließt sich aber dem FK Pirmasens an. Dafür kommt Malte Dennert.

Stürmer Kristof Scherpf vom Oberligisten FSV Jägersburg in die Hüttenstadt hat sich zerschlagen. Scherpf, mit 16 Treffern erfolgreichster Schütze der Jägersburger in der abgelaufenen Saison, wechselt zum Oberligisten FK Pirmasens. Der 25-Jährige kommt aus Pirmasens und spielte in der Jugend für den FKP.

In Neunkirchen hatte Scherpf einen Vorvertrag unterschrieben. Die Borussia hatte den Wechsel deshalb als perfekt gemeldet. Nun grätschte Pirmasens im letzten Moment trotz des gültigen Arbeitspapiers des Spielers dazwischen. Der FKP wollte Scherpf unbedingt, wie auch Neunkirchens neuer Trainer Peter Rubeck bestätigt. „Die Vereine müssen sich jetzt einigen. Zum Auftakttraining im Ellenfeld war er nicht da“, berichtete der Nachfolger von Björn Klos am Sonntag. Am Abend bestätigten dann sowohl die Borussia als auch FKP-Sportdirektor Marco Steil die Einigung. Die Clubs haben sich auf eine Ablöse geeinigt, die knapp 4700 Euro betragen soll.