Eintritt gegen Blutspende Krimifestival Neunkirchen: Schaurig schön und sooo blutig

Mein lieber Scholli! Erst wird einer Untoten ein Holzpflock ins Herz gerammt, der Kopf abgetrennt und der Mund mit Knoblauch gefüllt. Dann zertrümmert und spaltet ein junger Mann aus einer Experimentierlaune heraus die Schädel einer Pfandleiherin und ihrer behinderten Schwester. Was für ein Horror! Wobei genau das der Anspruch war, den das Kriminal-Tango-Team an den Auftakt der zweiten Festivalwoche hatte: Gruselig und blutig sollte dieser „Bloody Monday“ sein, verpackt in einem Musical- und Literatur-Abend.