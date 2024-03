In der jüngsten Sitzung Auch Kreistag Neunkirchen verabschiedet Resolution für Demokratie und Vielfalt

„Wichtig ist nun, dass konsequent von allen föderalen Ebenen und allen politischen Entscheidungsträgern das eindeutige Signal gesendet wird, dass Extremisten keine Lösungen für eine demokratische Gesellschaft liefern.“ So heißt es in der Resolution, um deren Aufnahme in die Kreistagssitzungen die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke und die FDP gebeten hatten. Gegen die Stimmen der AfD wurde die Resolution verabschiedet.