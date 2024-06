Letter of Intent zur Armutsbekämpfung „Kurz vor zwölf“ für die Innenstadt in Neunkirchen

So ein bisschen hatte man das Letzter-Schultag-Gefühl. Wenn alle irgendwie gleichzeitig froh und auch ein bisschen traurig sind. Weil man ja nicht weiß, wen man nach den großen Ferien nochmal sehen wird. Und so war auch der Umgang an dieser letzten Kreistagssitzung der Legislaturperiode von leichter Wehmut geprägt, gab es viel Händeschütteln und ganz am Ende noch ein launiges Miteinander. Die drei AfD-Mitglieder hatten auf den Besuch der Sitzung verzichtet. Landrat Sören Meng, frischgebackener 50-Jähriger und gerade als Landrat wiedergewählt, nutzte den letzten Tagesordnungpunkt der öffentlichen Sitzung für einen Rückblick auf die letzten fünf Jahre und stellte fest, das „waren sicherlich die turbulentesten in der jüngeren Geschichte des Landkreises“.