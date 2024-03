Kreistagssitzung in Neunkirchen CDU spricht sich für zeitnahe Umsetzung eines Bezahlkartensystems aus

Für die Einführung eines Bezahlkartensystems im Landkreis Neunkirchen sprach sich die CDU-Kreistagsfraktion in der jüngsten Sitzung des Kreistages aus. Die Einführung einer Bezahlkarte sei bereits Anfang November vergangenen Jahres zwischen den Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler im Hinblick auf Leistungen nach dem Asybewerber-Leistungsgesetz vereinbart worden, so heißt es in der Anfrage. Einzelne Landkreise beispielsweise in Thüringen, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg hätten sie bereits eingeführt oder zumindest entsprechende Entschlüsse gefasst. Man spreche sich für eine zeitnahe Umsetzung aus, um so Barzahlungen zu vermeiden. Auch wolle man den Geldtransfer ins Ausland verhindern. Stattdessen solle konsequent das Sachleistungsprinzip im Vordergrund stehen. So könnten Asylbewerber wie mit einer EC-Karte bargeldlos einkaufen, die Abhebung von Bargeld aber sei beschränkt. Die Fraktion wollte wissen, wie Stand der Dinge zur Einführung der Karte ist.