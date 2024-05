Arbeitskammer präsentiert Der Landkreis Neunkirchen in Zahlen

Über ein Achtel aller Saarländer leben im Landkreis Neunkirchen. Exakt sind das 13,3 Prozent oder 132 283 Menschen. Stand 31. Dezember 2022. Seit 31. Dezember 2017, so hat die Arbeitskammer ermittelt, bedeutet das ein Minus von 0,8 Prozent. Zugewandert sind im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 insgesamt 40 132 Menschen, abgewandert sind im selben Zeitraum 36 378. In diesem Zeitraum sind fast doppelt so viele Menschen – nämlich 10 080 – Menschen gestorben wie geboren wurden (5383). Mit 249,24 Quadratkilometern Fläche ist der Landkreis Neunkirchen nicht nur der kleinste Kreis im Saarland, sondern auch der zweitkleinste in ganz Deutschland. Kreisstadt ist Neunkirchen, Sitz der Kreisverwaltung Ottweiler. Außer den genannten beiden Städten gehören die Gemeinden Eppelborn, Illingen, Merchweiler, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg zum Landkreis Neunkirchen. Entstanden ist der Landkreis 1545, als Johann IV nach Aufteilung der Grafschaft Saarbrücken die damalige Herrschaft Ottweiler erhielt.