Blaulicht Neunkirchen : Verkehrskontrolle: Polizei will Auto stoppen, betrunkener Fahrer gibt Gas

Neunkirchen Das flüchtende Fahrzeug wurde bei der kilometerlangen Verfolgungsfahrt gleich zweimal geblitzt.

Am frühen Samstagmorgen, 29. Oktober, gegen 1.20 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen Mercedes-Benz auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken in Höhe der Anschlusstelle Merchweiler, kontrollieren. Die Beamten waren wegen seinem auffälligen Fahrverhalten auf den Fahrer aufmerksam geworden. . Der Autofahrer hielt jedoch nicht an, drückte statt dessen aufs Gaspedal. Es entwickelte sich laut Polizeibericht eine Verfolgungsfahrt über mehrere Kilometer. Der flüchtende Pkw wurde dabei zweimal geblitzt. Auf einer Landstraße zwischen Friedrichsthal und Neunkirchen konnte die Polizei den Mann aus dem Landkreis Neunkrichen stoppen. Er stand unter Alkoholeinfluss.