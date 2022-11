Lebenshilfe-Kalender : „Feuerwerk der Farben und Fröhlichkeit“

Waren zu recht stolz auf ihr Gemeinschaftswerk: Gruppenbild mit einem Großteil aller beteiligten Künstler. Foto: Anja Kernig

Spiesen Bunt geht es durch das Jahr 2023. Jedenfalls mit dem neuen Inklusionskalender der Lebenshilfe Neunkirchen, der kürzlich im CFK Spiesen vorgestellt wurde.

Tandem-Fallschirmsprünge sind ja hinlänglich bekannt. Tandem-Malen dagegen dürfte für den einen oder anderen Gast der Präsentation im CFK Neuland gewesen sein. Das Prinzip ist ähnlich simpel: Zwei (oder mehr) Künstler, ein Bild. Wobei das im Fall des neuen Lebenshilfe-Kalenders dann doch nicht ganz korrekt ist. Ohne Unterstützung, Vorarbeit und Begleitung von Margit Bauer, Sylvia Hoffmann, Antje Kronenberger und Sascha Mechenbier wäre der Kalender 2023 wohl kaum entstanden, geschweige denn, eine solche Augenweide geworden. Davon ist der Vorsitzende der Lebenshilfestiftung, Klaus Häusler, überzeugt – und er muss es ja wissen, da er das Projekt wie kein zweiter verinnerlicht hat und zudem selbst aktiv beteiligt war. Seine Handschrift trägt das Märzblatt: Zusammen mit Klaus Mietzsch verewigte er die Neunkircher Hütte in einem wahren Farbrausch, eine Hommage an die Ära der Montanindustrie im Landkreis, als die Hochöfen noch glühten und der Stahl siedete.

„Über 30 Personen haben in unzähligen Stunden an den Einzelbildern des Inklusionskalenders 2023 gearbeitet“, verriet Häusler in seiner Laudatio. „Unter Anleitung der vier Kunstpädagogen und mit großer Unterstützung der Galerie Farbtupfer ist der Lebenshilfe ein herausragendes Kunstprojekt von Menschen mit geistiger Behinderung und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gelungen“ – oder, anders gesagt, eine Koproduktion „von besonderen und ganz besonderen Menschen“, wie es Julia Günnewig, Leiterin der Galerie, ausdrückte. Die Zuordnung, wer in welche Kategorie zählt, überließ sie gern den Zuhörern.

Das Prädikat „sehr besonders“ traf im Übrigen auch auf die Begrüßung durch den Lebenshilfe-Vorsitzenden Werner André zu, der kurzfristig für den erkrankten Geschäftsführer Thomas Latz eingesprungen war. Im Vorgriff auf die fünfte Jahreszeit bat er Häusler mit „Narhalla-Einmarsch“ ans Mikro und wünschte der Veranstaltung einen „feucht-fröhlichen Verlauf“.

Mit kurzer Charakteristik stellte Klaus Häusler jedes der 13 Bilder und seine Schöpfer vor. Das Deckblatt ziert ein Scherenschnitt-artiges Doppelporträt von Aaliyah Osterode und Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des saarländischen Sparkassen- und Giroverbandes. „Ein schöneres und passenderes Bild hätte man sich nicht wünschen können“, schwärmte der Stiftungsvorsitzende. Bringt es doch die Inklusion, also die Einbeziehung von Menschen in die Gesellschaft, auf den Punkt. Für Häusler selbst bedeutet Inklusion, „dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihr Leben nicht an die vorhandenen Strukturen anpassen müssen“. Vielmehr „sind wir als Gesellschaft aufgerufen und aufgefordert, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen zu schaffen, ihnen alle Formen der sozialen Teilhabe zu ermöglichen“.

Wie das gelingen kann, dokumentiert dieser einzigartige Kalender, an dem auch Schüler der Eric Carle Schule Mainzweiler mitwirkten. Ihnen arbeitet der Ottweiler Bürgermeister Holger Schäfer zu, was man der Rückseite ihres gemeinsamen Februar-Kalenderblattes entnehmen kann. Die reich bebilderten Making-Of-Geschichten zu jedem Bild ergänzen den Kalender ideal, bekommen doch so die Schöpfer der Kunstwerke ein Gesicht und eine Stimme. Vor allem machen sie deutlich, mit wie viel Spaß und Eifer alle Beteiligten am Werk waren – und wie gut den fleißigen Malern die gestreifte Wander“-Arbeitsschürze stand.

Wie alle Vorgänger der in den vergangenen rund 30 Jahren kontinuierlich von der Lebenshilfe heraus gegebenen Kunstkalender vereint auch der jüngste eine große Vielfalt an Motiven – vom schillernden Ammonit über aparte Frauenbildnisse bis hin zu einer phantasievollen Arche in Form eines umgedrehten Regenschirms, der, von Delfinen begleitet, eine ganze Stadt über Wasser hält. Als Visionär outete sich der Schiffweiler Bürgermeister Markus Fuchs. Gemeinsam mit Matthias Kreisel zauberte er für den Monat November eine moderne Skyline zwischen den Förderturm der Tagesanlage Reden und dem historischen Pumpenhaus, deren Fassaden sich im Itzenplitzer Weiher spiegeln.

Neben regionalen Kommunalpolitikern und Vertretern der Wirtschaft brachten sich mit Freiwasserschwimmer Andreas Waschburger auch ein Spitzensportler und mit Eric Philippi ein Shootingstar der deutschen Schlagerszene ein. Letzterer schickte eine Videobotschaft aus Leipzig, wo das „Große Schlagerjubiläum“ aufgezeichnet wurde.

Farbenfroh präsentieren sich die Werke. Foto: Anja Kernig