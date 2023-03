Im Schuljahr 2025/2026 geht es los Erstes gebundenes Ganztagsgymnasium des Landes: Die Vorbereitungen laufen

Zwei Stunden Deutsch, dann zwei Stunden im Reitstall, gefolgt von zwei Stunden Mathe – so könnte theoretisch ein Morgen für Schüler in einem gebundenen Ganztagsgymnasium aussehen. Das Neunkircher Gymnasium am Krebsberg wird als erstes Gymnasium im Land ab dem Schuljahr 2025/2026 gebundene Ganztagsschule werden. Dafür hatte sich die Konferenz der Lehrer – „mit einer Mehrheit, mit der man eine Verfassung ändern könnte“, wie Schulleiter Gerd Mutscheller der SZ erzählt – und Schulkonferenz „nahezu einstimmig“ ausgesprochen. Im April wird Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot zur offiziellen Bekanntgabe nach Neunkirchen kommen. An der Schule selbst sind die Vorarbeiten bereits in vollem Gange. Von sich aus haben sich bereits einige Vereine für eine Zusammenarbeit gemeldet, erzählt Schulleiter Gerd