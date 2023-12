SZ-Serie Im Advent „Dann werden wir da sein“ – Krankenhaus-Seelsorgerinnen berichten von ihrer Arbeit

Kohlhof · Die Seelsorge in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof liegt in den Händen von zwei Frauen. Britt Goedeking und Martina Paulus geben einen Einblick in ihre Arbeit.

23.12.2023 , 19:36 Uhr

Martina Paulus, links, und Britt Goedeking in der Kapelle der Marienhausklinik St. Josef auf dem Kohlhof Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

„Heute Morgen hat mir eine Patientin erzählt, dass sie aus der Klinik entlassen wird und gleich im Anschluss zur Reha fährt. Weihnachten wäre zwar gut und schön, aber gesund zu werden, das sei für sie das Wichtigste“, berichtet Britt Goedeking, evangelische Seelsorgerin in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof. Prioritäten, sagt sie, verschieben sich, wenn die Menschen ernsthaft erkrankten. Gemeinsam mit ihrer katholischen Kollegin Martina Paulus ist Goedeking Ansprechpartnerin für Patienten und Angehörige, aber auch für das Personal.