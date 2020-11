Das Erstaunen der Woche : Warschd du mol bei de Bachersch?

Die jüngste Entscheidung des Ortsrates Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal in Sachen Straßenbenennung führt bei unserer Kolumnistin zu Unverständnis.

Und auch, nachdem es mich weggezogen hat – mal mehr, mal weniger weit – blieb das so. Von dem, auf das man stolz ist, von dem erzählt man gerne. Was gab es da? Ein reges Vereinsleben. Einen Weiher. Ein Gutshaus. Nett, aber nix, womit man wirklich anstinken konnte. Doch dann im Jahr 1979 geschah es. Margarethe Bacher, die Spätheimkehrerin aus Jugoslawien, einst Küchenhilfe im Hüttencasino und seit 1978 Besitzerin des Restaurants Hostellerie Bacher, bekam einen Michelin-Stern. Für eine Gastronomie am Stadtrand von Neunkirchen. Nah bei der – damals noch vor ihrem Wandel stehenden – Hüttenstadt. Die Neinkerjer konnten es selbst kaum glauben: Haute Cuisine vor der Haustür. Unfassbar. Und selbst, wenn die meisten die Hostellerie überwiegend ehrfurchtsvoll von außen betrachteten, so war sie doch da, unübersehbar, hochgelobt. „Warschd du schon bei de Bachersch?“ fragte es von Nachbar zu Nachbar. Wenn Besuch kam war ganz klar: „Geh mo mit denne zu de Bachersch, dass die mo guddes Esse krien und siehn, dass mir in Neinkerje me als nur Stahl mache kenne.“