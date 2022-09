Unsere Woche : Alles neu – macht der Herbst

Es ist Herbst. Das mag zwar vielen nicht so vorkommen, schließlich ist es immer noch sommerwarm. Aber es beißt keine Maus einen Faden ab: Der meteorologische Herbst beginnt mit dem 1. September. Kalendarisch dauert es dann noch drei Wochen länger.

Scheren tut sich das Wetter weder um das eine noch das andere. Aber egal. Herbst, das hat immer sowas von Neuanfang. Die letzten Schulabgänger haben ihre Feiern hinter sich. Am Montag startet alles neu. Auch für die jungen Menschen, die eine Ausbildung beginnen, ist der Herbst der Beginn des nächsten Schrittes im Leben.

Mit dem Herbst gehen auch die zwei Jahre auf Eis gelegenen Feste allerorten langsam zu Ende. Nur hier und da – wie jetzt in Ottweiler – findet noch eine Kirmes statt. Genießen und mitnehmen was noch geht an Amüsement ist die Devise. Denn dass die kommende kühlere Zeit keine leichte werden wird, das haben diese Woche auch Gaswerke Illingen und KEW bestätigt, die ab Januar aufs Dreifache gestiegene Gaspreise ankündigen. Das macht auch für die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft (GSG) die anstehende Sanierung von Hunderten Wohnungen nicht leichter. Aber es wird zu überstehen sein. Bestätigen könnten das Verena und Josef Donauer. Sie 98, er 99 haben die gerade ihren 75. Hochzeitstag, die Kronjuwelenhochzeit, gefeiert. Und eines ist sicher: Die werden den gemeinsamen Herbst genießen.