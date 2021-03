Kolumne Unsere Woche Neunkirchen : Tapfere Fürsprecher

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Wer sich engagieren möchte, hat es in Pandemie-Zeiten nicht leicht. Die Kommunikation untereinander ist erschwert, an Treffen in größerer Runde erinnert man sich kaum noch, das ewige E-Mail-Schreiben und Konferenzen über Video-Plattformen ist nicht jedermanns Sache.