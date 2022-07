Unser Woche : Eine Woche voller Dramen

Foto: Robby Lorenz

Die erste Woche der Ferien hat sich in Neunkirchen als wahrhaft dramatische Woche entpuppt. Für Mensch und Tier sozusagen. Los ging es bereits zum Wochenstart am Sonntag: Gasaustritt in einem Pflegeheim.

76 Senioren müssen evakuiert werden. Bis in die Nacht sind neben den Hilfskräften auch Landrat Sören Meng und Bürgermeisterin Lisa Hensler vor Ort. Koordinieren, regeln, helfen. Und loben zum Ende vor allem die Einsatzkräfte und die schnelle Unterstützung der NVG. Was bleibt, sind die Ungewissheit, wann das Heim wieder bewohnt werden kann, und das Mitleid mit den Bewohnern. Die hatten sich gerade eingelebt, sind nun dieser dramatischen Situation ausgesetzt und werden wohl teilweise aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht verstehen, was hier eigentlich passiert ist.

Ein Drama ganz anderer Art spielt sich derweil einige hundert Meter weiter in der Blies ab. Seit Sonntag treiben Hunderte tote Fische in dem Fluss. Der Fischereiverband schlägt Alarm. Grund war wohl Abwasser, das in das Gewässer gelangt ist. Jahrzehntelange Gewässer- und Fischbestandspflege des Neunkircher Angelsportvereins sind damit hinfällig. Der Fischereiverband erhebt Vorwürfe gegen Stadt und Land, sagt: Das hätte nicht passieren müssen.