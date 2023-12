Kolumne Unsere Woche Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Wie in einem immer schneller werdenden Karussell bietet der Alltag oft kaum Gelegenheit, um mal in Ruhe durchzuatmen. Da ist es sicher nicht einfach, sich auf das, was kommt, zu freuen. Trotz all der schlechten Nachrichten finde ich, dass Aufgeben keine Option ist. Und bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. So wie bei dem kleinen Kerl, den ich diese Woche besuchen durfte. Ja, es ist nur ein Tier. Doch aus 320 Gramm Sorgenhund wurden dank großartiger Fürsorge gut sechseinhalb Kilogramm geballte Energie. Alle Anstrengungen haben sich gelohnt, sagen Herrchen und Frauchen.