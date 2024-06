Kolumne zur Schneckenplage Schlaraffenland für ungebetene Gäste

Auf das Frost-Intermezzo folgte bekanntlich der große Regen. Seit Wochen vergeht nahezu kein Tag, an dem es nicht schauert. Und wer freut sich darüber wie Bolle? Schnecken, und zwar die, die völlig ungeniert nackig durch die Welt schleimen. Hungrige Nacktschnecken sind in diesem Frühjahr zur Plage geworden. Sie scheinen sich durch alles Grün im Garten durchzufressen. Wenn ich die Augen schließe, höre ich ihr Schmatzen beim Verschlingen meiner zarten Dill-Keimlinge. Sogar die selbst gezogenen Zucchini-Pflanzen, die in kleinen Töpfchen auf einem Tisch unter dem Balkon vermeintlich in Sicherheit waren, wurden von einer hungrigen Schnecke heimgesucht. Über Nacht hatte sie sich zielsicher das Tischbein hochgeschafft, glitt lautlos über die Tischplatte hinweg und tat sich dann an den Blättern des Zucchini-Frischlings gütlich. Und von wegen Schneckentempo! Rasend schnell hat sich das Viech bis zum Morgengrauen durchs Schlaraffenland gemampft.