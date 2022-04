Kolumne Unsere Woche : Motto: Augen zu und durch

Foto: Robby Lorenz

Es ist eine Weile her: Erste Meldungen über ein neues Virus, das sich in China breit machte und auf die Namen Corona und Covid-19 hörte. Die erste Reaktion: genervt. Schon wieder Hyper-Alarm-Stimmung, wie in den Jahren zuvor bei Sars, Vogel- und Schweinegrippe.

Sicher, sie forderten in sehr unterschiedlichem Ausmaß Menschenleben, aber der Umgang damit schien manchmal sehr dem Kitzel der Weltuntergangsstimmung zu folgen. Doch dann gab es Bilder von völlig überlasteten Krankenhäusern in Norditalien vor zwei Jahren, März 2020. Und mit den ersten selbstgenähten Masken fühlte sich das Leben an, als würden alte Science-Fiction-Streifen Realität.