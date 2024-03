Serie Dorfentwicklung – Ein Jahr danach In Kohlhof ist der Dorfplatz das Top-Thema in diesem Jahr

Einen Dorfplatz als Mittelpunkt, ähnlich, wie das in Furpach bereits durchgesetzt wurde, das wünschen sich auch die Kohlhöfer. Den Dorfplatz gibt es zwar schon – dort trifft sich auch die SZ mit Oberbürgermeister Jörg Aumann, Beigeordnetem Thomas Hans, Stadtplaner Jörg Lauer, der Leiterin der Stabstelle für Demografie und Dorfentwicklung Dr. Doris Kiefer, Ortsvorsteher Alexander Lehmann und Stellvertreter Peter Pirrung – allerdings: Als Treffpunkt für Jung und Alt lässt der Platz noch einiges zu wünschen übrig. Wie in Furpach, so erklärt Hans, wolle man sich nun auch in Kohlhof mit den Bürgern zusammensetzen, Ideen sammeln. Noch im ersten Halbjahr diesen Jahres soll ein erster Workshop zum Thema stattfinden. Was hier auch noch fehlt, das hat man wieder festgestellt, als im vergangenen Jahr erstmals das Dorffest stattfand: die entsprechende Infrastruktur. Damals war man darauf angewiesen, dass Anwohner entsprechend Strom zur Verfügung stellten. „Ein großer Aufwand ist hier nicht nötig“, sagt Aumann. Die Stadt werde für Strom und Wasser sorgen. Der Platz solle infrastrukturell in seiner jetzigen Form optimiert werden.