Serie Durch das Gartenjahr Der Garten ist für sie ein Stück Lebensqualität

So ganz hat die Vorhersage nicht geklappt. Als die SZ im Wellesweiler Kleingarten von Lavinia und Rudi Spitz zu Besuch ist, ist das Wetter mehr als durchwachsen. „Mit dem Sommeranfang wird das Wetter gut“, ist sich an dem Tag die grenzenlos optimistische Hobbygärtnerin sicher. Aber auch, wenn das sich bislang nicht so ganz bewahrheitet hat: Ihrem Enthusiasmus tut das sicherlich keinen Abbruch. Seit fünf Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Mann den Kleingarten in Wellesweiler, und die Liebe, die die beiden in das rund 250 Quadratmeter große Stück Erde stecken, ist unübersehbar.