Serie Arbeiten im Kleingarten An die Scheren – Bäume und Reben kriegen einen neuen Schnitt

Noch liegt hier alles im Winterschlaf. Die 50 Parzellen am Ende der Pestalozzistraße in Wellesweiler, schräg gegenüber des Anglerweihers ruhen. Richtig los geht es erst im März. Um genau zu sein am 9. März. Dann wird es morgens um 9 Uhr spannend: Das Wasser wird aufgedreht. Und dann wird sich zeigen, wer im November vielleicht doch das Zudrehen am eigenen Häuschen vergessen haben könnte. Deshalb müssen an dem Tag auch alle Pächter anwesend sein. Zumal dann auch Generalversammlung ist. Dann kann es beginnen, das große Werkeln, das Säen und Pflanzen und Putzen. Doch an diesem Tag Anfang Februar liegen die Parzellen verwaist. Josef Bosic – seit 2013 Vorsitzender, zuvor fünf Jahre Stellvertreter, Pächter seit 1991 – und Francesco Governali – sei zwei Jahren dabei, nach 30 Jahren in Offenburg mit großem Garten zurück in die Heimat gekommen, Schriftführer – treffen die SZ im Vereinshaus. Oder besser: in einer Art Wintergarten daneben. Dort nämlich steht ein Heizpils. Das Vereinshaus ist noch ausgekühlt.