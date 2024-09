Kultur-Ikone Klaus Braße holte 30 Jahre Weltstars nach Neunkirchen – und gibt Ausblick auf Kultur-Höhepunkte im Herbst

Das waren noch Zeiten, als Klaus Braße Karten für Veranstaltungen durch den Kopierer jagte, kleine Bündel schnürte und diese mit dem Auto zu ein paar wenigen Läden brachte. „So etwas wie Vorverkauf gab es damals in der Form wie heute noch nicht, also habe ich das so gemacht. Heute ist das natürlich weitaus einfacher und komfortabler“, sagt Braße, der 30 Jahre lange das kulturelle Angebot in Neunkirchen mitgestaltet hat. Seit kurzem ist er zwar in Rente, aber so ein bisschen werkelt er noch immer bei der Kulturgesellschaft mit.