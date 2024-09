Benefizkonzert des Neunkircher Verkehrsvereins „Spendenbereitschaft hat nachgelassen“ – in Neunkirchen spielen 100 Musiker für Hochwasser-Hilfe

Manchmal bedarf es nicht vieler Worte, weil man sich quasi sofort einig ist. Wie im Falle des anstehenden Benefizkonzerts des Neunkircher Verkehrsvereins in Kooperation mit dem Kreisjugendorchester (KJO). Dessen Dirigentin Claudia Wälder-Jene und der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Jörg Welter, bilden seit Jahren ein eingespieltes Team und beleben unter anderem mit tollen Konzerten die Bliesterrassen. „Terminlich hat es mit dem KJO auf den Bliesterrassen in diesem Jahr nicht hingehauen, aber wir wollten auf jeden Fall gemeinsam wieder etwas auf die Beine stellen“, sagt Wälder-Jene. „Bei dem Hochwasser im Mai stand dann sofort fest: Da müssen wir was machen“, fügt sie hinzu.