Kirmes in Wellesweiler : Wellesweiler feiert nach Jahren wieder Kerb

Wellesweiler Wellesweiler feiert Kirmes - erstmals auf dem neuen Stengelplatz.

In Wellesweiler ist an diesem Wochenende Kirmes, erstmals wieder seit zehn Jahren und an einem neuen Ort. Vom Berthold-Günther-Platz ist die Kerb umgezogen auf den Stengelplatz, und dort wird von Freitag bis Montag einiges geboten. Eröffnung ist diesen Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr mit dem symbolischen Fassanstich durch Ortsvorsteher Dieter Steinmaier und der „Kerweredd“. Danach werden die Kirmesbesucher mit Livemusik unterhalten. Am Sonntag trifft man sich um 11 Uhr zum Frühschoppen, an einigen Ständen besteht bei Rostwurst, Currywurst, Schwenkbraten oder Gulaschsuppe auch die Möglichkeit zum Mittagessen und am Nachmittag werden in der Stengelkirche Kaffee und Kuchen angeboten. Am Kirmesmontag sind die Stände auf dem Stengelplatz ab 11 Uhr geöffnet und am Nachmittag wird eine Band für Livemusik sorgen. An allen Tagen steht dort ein großer Getränkestand mit Pavillons, auch ein Wein- und Sektstand wird vorhanden sein, heißt es in der Ankündigung. Wer es gerne süß mag, der findet am Eisstand das Richtige und wie es sich für eine Kirmes gehört, gibt es auch Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. Für die kleinen Besucher ist auf dem Stengelplatz ein Kinderkarussell aufgebaut. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft Wellesweiler Vereine.