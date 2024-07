Kirmes vom 2. bis 6. August Neunkirchen: Kirmestreiben vor den Schulcontainern

Das letzte Wochenende im August war sonst gesetzt für die Neunkircher Kirmes. Damit war sie letzte größere Kirmes im östlichen Saarland. Noch im vergangenen Jahr war das so. In diesem Jahr nun ist das erstmals anders: Die Neunkircher Kirmes ist an den Monatsanfang gerückt und findet vom 2. bis 6. August statt. Der Grund liegt auf der Hand beziehungsweise steht auf dem Veranstaltungsort Eisweiher: Die Containerschule. Im vergangenen Jahr war die Fläche schon mehr oder weniger ausgespart, war die Kirmes bereits auf die künftige Größe vermindert. In diesem Jahr nun stehen die künftigen Gebäude für die Kinder, die später die neue Grundschule an der Fernstraße besuchen werden, bereits bereit und warten auf den Schulbeginn am 23. August. Sprich: Wenn die Kirmes beim ursprünglichen Termin geblieben wäre, fände sie während der Schulzeit statt. für dieses und die nächsten Jahre wurde deshalb, so teilt die Stadtpressestelle auf Anfrage mit, der Kirmes-Termin vorverlegt.