Nach zwei Jahren Pause : Mit Riesenrad und Pressluftflieger

Neunkirchen Erstmals wieder seit 2019: Vom 26. bis 30. August findet auf dem Eisweiher die Kirmes statt

Was war das früher für ein Treiben: Karussell an Karussell, ein Festzelt mit buntem Programm bis hin zur Wahl des Mister Neunkirchen, Boxarena und und und. Dann wurde es auf dem Neunkircher Eisweiher irgendwie immer so ein kleines bisschen weniger. 2019 fand sich kein Betreiber fürs Festzelt, drei große Fahrgeschäfte - darunter eine Achterbahn - sagten kurzfristig ab. Stattdessen klaffte ein großes freies Feld auf der Platzmitte, viele Besucher waren verärgert. Zwei Jahre lang war – wie allüberall – erst einmal nichts. Der Eisweiher wurde gleichgesetzt mit dem Standort des Schnelltestzentrums und dafür symbolisch für das, was alle Festivitäten lahm legte: Die Corona-Pandemie.

Wieder ein Feuerwerk

In diesem Jahr aber ist zwar Corona nicht vorbei, Feste allerdings finden wieder statt. Und auch auf dem Eisweiher in Neunkirchen können es die Kirmesfans wieder krachen lassen. Traditionelle Eröffnung ist am Freitagabed, 26. August, mit Fassbieranstich und anschließendem Feuerwerk der Schausteller. Ein Festzelt gibt es zwar auch in diesem Jahr nicht, wie die Stadtpressestelle auf Anfrage mitteilt, aber dafür eine von der Stadt gestellte Musikbühne mit dem Duo Canto Per Voi am Freitag und den Zwoa Sptzbuam am Montag. 50 Fahrgeschäfte und Stände werden erwartet, so heißt es. Elf davon Imbissbuden unter anderem mit Crêpe, Eis, Süßwaren. Unter den insgesamt 14 Fahrgeschäften sollen auch zwei Autosooter sein. Besondere Attraktionen: Das Riesenrad Ostseestern und der Pressluftflieger Phantom. 35 Meter hoch ist, wie die Recherche ergab, das Riesenrad, bietet 156 Personen in 26 Gondeln Platz. Eine schöne Möglichkeit ganz entspannt einen weiten Blick über Kirmesplatz und Stadt zu wagen.