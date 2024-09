Zum Weltkindertag Ein Fest für die kleinsten Neunkircher

Seifenblasen schwebten zu hunderten durch die sommerwarme Luft. An allen Ecken und Enden Kinderlachen, entspannte Familien, fröhliche Gesichter. Am Samstagnachmittag gehörte die eigens gesperrte Kleiststraße ganz den kleinsten Neunkirchern. Verwöhnt wurden sie mit rosa Zuckerwatte (Freie Wähler), Krummbeerwaffeln und Milchreis (Internationale Kochgruppe), Rostwürsten und Kuchen (Bürgerinitiative Stadtmitte) und vielem mehr. Außer kulinarisch überzeugte das Kinderfest der Stadt Neunkirchen anlässlich des Weltkindertages rund um die Bachschule mit zahlreichen kreativen und sportlichen Mitmach-Angeboten. „Erstmals richten wir es gemeinsam mit dem Kinderbüro und der Kinderkommission aus“, informierte Nicole Reif vom Familienbüro der Kreisstadt Neunkirchen. Wobei die Akteure meist gute alte Bekannte waren. Wie Wolfgang Lang: Bei ihm konnten kleine Künstler Mosaikbilder kleben oder ganz klassisch mit Pinsel und Farbe malen. Selten still stand das Glücksrad am Stand des Pastoralen Raums Neunkirchen, vis-à-vis bastelten Groß und Klein Papierhüte beim Interkulturellen Freundeskreis Ottweiler. Spielerisch führten die örtlichen Foodsharer den Nachwuchs ans Lebensmittel retten heran: So wurden Bananen oder Pflaumen in Eierkarton-„Schiffe“ gelegt. Indem sie den Strick aufwickelten, bewegten die Kinder ihr Rettungsschiff um die Wette zum Ziel. Für wenig Geld konnte man sich auch etwas Schönes mit nach Hause nehmen, entweder Secondhand vom Flohmarkt im Schulinnenhof oder neu am Kooperationsstand der Internationalen Selbsthilfegruppe „Bunte Seelen“ mit der Gruppe „Ukrainer in Neunkirchen“. Die Frauen boten handwerklich mit viele Liebe Hergestelltes an wie Perlenschmuck, Wollgemälde oder „Vytynanki“, traditionelle ukrainische Scherenschnitte. Lea vom Pianino-Team zog mit ihrem technischen Equipment auf dem Wägelchen mal hier, mal dort hin. Gern ließen sich die Mädchen und Jungen animieren, mit ihr zu singen und zu toben.