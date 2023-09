Kirmes Kinder malen für Wemmetsweiler Kerb

Margaryta Lesnykh, Luise Schneider und Onora Dormeyer sind die Gewinner des Kirmes-Malwettbewerbes, der nach Corona bedingter Pause seit 2019 jetzt wieder in der Grundschule „Zum Striedt“ durchgeführt wurde. Bei der neunjährigen Siegerin Margaryta Lesnykh handelt es sich um ein ukrainisches Mädchen, das vor einem Jahr nach Deutschland gekommen ist, sich in der Grundschule super integriert und schon mehrmals als Übersetzerin geholfen hat, wenn etwas für/mit Ukrainern zu klären war, ließ die Schulleitung wissen. Aufgerufen zu dem Malwettbewerb waren erstmals die Kinder aller Klassenstufen. Sie sollten Bilder über ihre ganz eigenen Kirmeseindrücke aufs Papier bringen. Die Motive der ersten drei Platzierungen sind jetzt die Druckvorlage für Werbeplakate der Kirmes, die am Wochenende stattfindet. In jeder Klassenstufe entwarfen die Schüler Bilder mit Kirmesbezug: Dosenwerfen, Fahrgeschäfte, Gewinnoptionen, Buden, kleine und große Leute und vieles mehr. In den einzelnen Klassen wählte die Schüler jeweils zwei Bilder aus. Insgesamt 16 Bilder bewertete dann abschließend eine Jury, der Mitglieder des Ortsrates, der Gemeindeverwaltung und ein Vertreter des Vereins für Freizeitkunst angehörten.