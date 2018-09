Kein umstrittenes Festival in der Reithalle

Unter anderem auf Facebook wurde das Festival kritisiert, verbunden mit der Frage, warum die Kulturgesellschaft als Betreiber der Halle sich auf ein solches Festival einlasse. Uwe Wagner stellt klar: „Zwischen der Kulturgesellschaft besteht kein Vertrag mit den Bands, die dort auftreten sollten. An diesem Tag findet bereits ein anderes Konzert in der Reithalle statt.“ Allerdings räumt Wagner ein, dass es eine Anfrage einer der Bands gegeben habe, die die Reithalle mieten wollte, was aus terminlichen Gründen abgelehnt wurde.