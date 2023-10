KBBZ Neunkirchen informiert Karriereberatung aus erster Hand am KBBZ

Die Unternehmen beziehungsweise Behörden – Arbeitsagentur, Bundeswehr, Contactair, Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Finanzministerium, GLS, Globus, Hörmann, Landkreis Neunkirchen, Marienhaus, Neways, Polizei, Purem by Eberspächer, RRC Power Solutions, Saarpor, Sparkasse Neunkirchen, Werkstattzentrum für behinderte Menschen der Lebenshilfe (WZB) und der Zoll – berieten am Aktionstag persönlich an Informationsständen sowie in Vorträgen. Alexandra Möller, ehemalige Schülerin des beruflichen Oberstufengymnasiums am KBBZ Neunkirchen, ist vor Ort und stellt das Unternehmen Purem by Eberspächer vor und ist vom Zuspruch begeistert: „Die jungen Menschen sind sehr interessiert und stellen auch viele Fragen in Bezug auf Zukunftsoptionen.“