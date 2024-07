Das wollen sie nach der Schule machen KBBZ Neunkirchen: „Abisino - Alles nur ein Glücksspiel"

Der Schulleiter des Kaufmännisches Berufsbildungszentrums (KBBZ) Neunkirchen, Heiko Staub, verwies im Rahmen seiner Abschlussrede bei der abiturfeier auf die vielfältigen Herausforderungen einer sich schnell verändernden Gesellschaft und würdigte vor diesem Hintergrund die Leistungen seiner Abiturienten ganz besonders. „Ihr seid die Zukunftsträger, diejenigen, auf die wir alle hoffen und vertrauen. Seid mutig, folgt euren Träumen und setzt euch für eine bessere Welt ein.“ Auch der Abteilungsleiter des Oberstufengymnasiums, Hans-Werner Backes, der auch für die Organisation des Oberstufenverbundes Verantwortung trägt, ist mit den Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden und zitierte Mahatma Gandhi, indem er sagte: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“ Dabei verwies er immer wieder auf das von den Abiturienten gewählte Motto und resümierte: „Zugegeben, manchmal war Glück im Spiel, besonders dann, wenn Sie genau die richtigen Aufgaben bei der Vorbereitung von Klausuren ausgewählt hatten.“ Gleichzeitig betonte er die Wichtigkeit von selbstständigem Wissen und Handeln in einer Zeit, in der es umso mehr gilt, falsche Aussagen zu erkennen und diesen gestärkt zu begegnen.