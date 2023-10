Nächstes Jahr geht es los Kreis Neunkirchen: 440 Quadratmeter Lager für den Katastrophenfall

Wenn man reinkommt, dann sieht es auf den ersten Blick ein bisschen so aus wie im Möbellager eines großen schwedischen Möbelhauses. Jede Menge Stühle, ganz viele Pappkartons mit sich nicht auf den ersten Blick erschließenden Inhalten. Auch der Gabelstapler passt noch. Die Sandsackfüllmaschine allerdings dann ebenso wenig, wie bereits gefüllte Sandsäcke, Trafostationen. Wir sind im Katastrophenschutzlager des Landkreises Neunkirchen. Dem provisorischen. Vor Corona waren die Sachen in Sinnerthal, im späteren Impfzentrum. Wo sie heute lagern, das ist geheim. Erst im kommenden Jahr, wenn in Ottweiler das große und endgültige Katastrophenschutzzentrum gebaut werden wird, dann wird das auch der Öffentlichkeit bekannt gegeben, mittels Hinweistafeln sogar, sagt Landrat Sören Meng. Der ist an diesem Morgen zusammen mit dem Leiter der Stabstelle Katastrophenschutz des Landkreises, Alexander Koch, an eben jenen Ort gekommen, um der SZ auf Nachfrage einen Einblick in den Bestand zu gewähren und über die künftigen Pläne zu informieren.