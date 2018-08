später lesen KBBZ Neunkirchen Karrieretag soll Schülern aufs Berufsgleis helfen Teilen

Traditionell findet zu Beginn des Schuljahres am KBBZ Neunkirchen der Karrieretag statt. Am 4. September stellen sich regionale Unternehmen aus verschiedenen Branchen den Schülern vor, so die Schule. red