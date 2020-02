Fastnacht in Neunkirchen : Prinzenpaar mit Sammelleidenschaft

Neunkirchen Kappensitzung der Neinkerjer Plätsch in der Gebläsehalle Neunkirchen war für so manche Überraschung gut.

Die Abendsitzung der Neinkerjer Plätsch am Samstag in der Gebläsehalle war nicht nur die Auftaktsitzung innerhalb des Neunkircher Karnevalsausschusses. Es war auch die erste NKA-Sitzung, in der die Neunkircher Tollitäten zu Gast waren, bei denen allerdings von Premierenfieber absolut nichts zu spüren war. Während ihres halbstündigen Auftritts gaben sich Nicolas I. und Carina I. routiniert. Es war unverkennbar, dass beide über reichlich Bühnenerfahrung verfügen. Bei den Vorlieben der beiden für den Gesang, war es nicht verwunderlich, dass zu ihrem Antrittsbesuch auch ein gemeinsames Liedchen gehörte. Entsprechend dem Sessionsmotto „Plätsch auf Klassenfahrt“ hatten sie ein Schullied einstudiert. Das war zugleich eine Reminiszenz an die NKA-Legende und einstigen Lehrer August Weyrich. Das Prinzenpaar des Jahres will während seiner närrischen Regentschaft auch Gutes tun. Deshalb hatten die Tollitäten eine Sammelbüchse in die Gebläsehalle mitgebracht und baten um Spenden für die Klinikclowns in der Kinderklinik Kohlhof.