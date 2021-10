Und wieder ist ein Jahr vorbei : Der neue Kalender des Historischen Vereins Stadt Neunkirchen ist fertig (mit Bildergalerie)

Foto: Archiv Schwenk 14 Bilder Das ist im Heimat-Kalender 2022 zu sehen

Neunkirchen Ab sofort kann der Kalender des Historischen Vereins Stadt Neunkirchen wieder erworben werden. Zwölf Fotos führen durch die Neunkircher Geschichte.

Es ist jedes Jahr so wie das früher war mit diesen Überraschungstüten. Nie wusste man, was einem genau erwartet hat, immer war man voller Vorfreude und Aufregung. Beim alljährlichen Kalender des Historischen Vereins Stadt Neunkirchen (HVSN) ist das auch so. Wenn der zum Herbstanfang fertig zum Verkauf ist, stellt sich immer die spannende Frage: Welche Erinnerungen werden wohl dieses Mal geweckt? Dabei macht meist schon das Deckblatt alleine viel Freude. Wolfgang Melnyk, der wie üblich die Gestaltung übernommen hat, hat sich dieses Mal für eine Postkarte entschieden, die die alte Schlossbrauerei zeigt, „Hopfen und Malz, Gott erhalts“.

Kosten: Zwölf Euro

Alle Fotos und die dazu gehörenden Beschreibungen stammen auch dieses Mal wieder von Horst Schwenk aus dessen reichhaltigem Archiv. Das einzige, was in diesem Jahr anders ist: Der Kalender ist minimal im Preis gestiegen. Nachdem er lange Zeit bei 9,90 Euro stagnierte, kostet der 20 mal 30 Zentimeter große Kalender nun im zweiten Jahr bereits zwölf Euro. Beim flüchtigen Durchblättern sieht man viel Schwarz-Weiß, viele Fotos aus den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Am Ende wird man ein bisschen das Gefühl haben, Zeuge eines eher wehmütigen Erinnerns an vergangene Zeiten geworden zu sein.

Blick ins erste Halbjahr

Gleich mit dem ersten Kalenderblatt werden beim Betrachter Kindheitserinnerungen wach. Es zeigt die Roonstraße (Knappschaftsstraße) im Jahr 1958. Es ist Winter. Und – wie das früher ja immer war – es liegt ordentlich Schnee. Zwar fährt auch ein Auto Richtung heutigem Kreisel, die Bliesstraße ist etwas schneefreier. In der Roonstraße aber tummeln sich die Kinder mit ihren Schlitten. Hier ist nicht geräumt, ab geht die Post. Links steht noch in voller Pracht das Hüttenkrankenhaus – falls was passiert wäre, war die Hilfe also nah. Im Februar springen wir noch vier Jahre zurück, bleiben aber am selben Ort. Das prachtvolle Hüttenkrankenhaus ist hier zu sehen, vormals Viktoria-Hospital, das von 1875 bis 1974 die Menschen versorgte. Im März machen wir einen Schritt über die Blies, sehen die völlig zerbombte Brückenstraße nach dem 15. März 1945. Nach diesem trostlosen Anblick wird es im April etwas bunter. Nun sind wir in der Hermannstraße und erhalten einen Blick auf die Häuser Nummer 105 und 107, die zu denen gehören, die im nächsten Jahr so alt werden wie die Stadt als solche selbst, nämlich 100. Noch recht aktuell doch längst Vergangenheit ist das Mai-Foto. Ein Blick von der Bahnhofsbrücke 2020 zeigt noch den Gasometer mit seinem Aufdruck „Neunkircher Stahl“, nur wenige Wochen vor seiner Sprengung. Die war im Jahr 1962 noch völlige Zukunftsmusik, da stand der Gasometer nicht einmal. Aus dem Jahr ist das Juni-Kalenderbild. Es zeigt einen Blick in die Stummstraße, die kaum wiederzuerkennen ist. Straßenbahnen fahren, Geschäfte sind zu sehen, die es längst nicht mehr gibt. Die Hütte steht noch, der Stummplatz existiert noch lange nicht.

Nostalgisches zweites Halbjahr

Auch das zweite Halbjahr startet schwarz-weiß. Wir springen nur wenige Jahre weiter nach vorne. 1976 ist es, wir sehen die Königstraße, die kleinen Häuser, die heute noch stehen. Das große Dampfkraftwerk des Neunkircher Eisenwerkes allerdings, das imposant das Bild beherrscht, ist schon lange Geschichte. Der Monat August zeigt eine Baustelle im Jahr 1968. Die Autobahn-Talbrücke Neunkirchen ist hier im Entstehen begriffen. Im Jahr 2022 dominiert im HVSN-Kalender die Schwarz-Weiß-Fotografie. Das Bergmannsheim in der Geßbachstraße im Jahr 1953 zeigt der September. Das Heim stand von 1947 bis 1983. Um die selbe Zeit, 1952, entstand das Foto, das den Oktober repräsentiert. Hier zu sehen ist der Obere Markt, das Burgtheater. „Heidi“ läuft wohl grad. Nicht nur das Eckhaus daneben sieht völlig anders aus. Ganz weit zurück geht es dann im November. Die Untere Bahnhofstraße um 1910 zeigt geschäftiges Treiben mit vielen Läden, vielen Menschen. Die stürmten sicherlich auch vor Weihnachten 1956 das Neunkircher Kaufhaus in der Stummstraße, das später Passagekaufhaus und dann Kaufhof wurde und nun schon länger leer steht. Weihnachtlich dekoriert mit großzügigen und proppenvollen Schaufenstern erstrahlt es im Dezember 2022 noch einmal im nächtlichen Glanz.