Für Kinder aus bedürftigen Familien : So kommt Freude unter den Baum

Juso-Vorsitzende Fabienne Eli (Zweite von links) übergab die gesammelten Geschenke an die Mitarbeitenden der Diakonie. Foto: Diakonie

Neunkirchen Jusos Neunkirchen haben Geschenke für bedürftige Kinder an Diakonie übergeben.

Die Jungsozialisten in der SPD in Neunkirchen unterstützen zum Weihnachtsfest bedürftige Familien und übergaben im Neunkircher Kaufhaus, dem Sozialkaufhaus der Diakonie Saar in Neunkirchen, über 200 Geschenke an die Mitarbeitenden zur Weitergabe an Kunden und Klienten. „In die Sozialberatung und hier ins Kaufhaus kommen viele Familien mit wenig Geld“, erzählt Andreas Jenal, Bereichsleiter bei der Diakonie Saar. „Wir danken den Jusos und allen, die sich beteiligt haben, dass wir mit den Geschenken den Kindern dieser Familien eine kleine Freude zu Weihnachten machen können.“

Mit Hilfe vieler Privatpersonen aus dem gesamten Landkreis Neunkirchen, so heißt es in der Pressemitteilung der Diakonie weiter, haben die Jusos die Pakete mit kleinen Geschenken gepackt. Die Päckchen werden nun bis Weihnachten im Kaufhaus und im Haus der Diakonie in der Bahnhofstraße an bedürftige Familien weitergegeben. „Mit der Diakonie als Partner dieser Aktion wissen wir, dass die Geschenke bei den Kindern ankommen, die nicht viel haben“, lobt Fabienne Eli, Vorsitzende der Jusos, die Kooperation.

Und auch Stefan Gebhardt, stellvertretender Abteilungsleiter „Bildung und Soziale Teilhabe“ bei der Diakonie ist dankbar. „In die Beratung im Haus der Diakonie kommen Menschen in oft verzweifelten Situationen. Das spüren auch die Kinder. Da ist es schön, wenn wir den Kinder mit den Überraschungen ein Leuchten in die Augen zaubern können.“ Die kostenlose Sozialberatung im Haus der Diakonie (Bahnhofstraße 26) berät Menschen in schwierigen finanziellen Situationen und im Umgang mit Ämtern. Beratungstermine nach Vereinbarung, Telefon (0 68 21) 2 50 25.