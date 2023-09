Tanzsport Junge Dancepoint-Tänzer sind Saarlandmeister

In der ATSV-Halle in Saarbrücken siegten die Schüler in der Klasse D Latein bei den Kindern (bis zwölf Jahre) und setzten sich auch bei den Junioren II (13/14 Jahre) durch. Im Vorjahr hatte sie bei den Titelkämpfen Platz eins bei den Junioren I und Platz zwei bei den Kindern belegt.