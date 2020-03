Führungswechsel : Erste Frau an der JU-Spitze

Die neugewähte Vorsitzende des Stadtverbands der Jungen Union Neunkirchen Alice Avieny (vorne links) mit ihrem Team. Foto: JU Neunkirchen/Thomas w. Schmitt

Neunkirchen Alice Avieny folgt Nils Meisberger als Stadtverbandsvorsitzende.



Große Veränderungen gab es beim Stadtverbandsdelegiertentag der Jungen Union (JU) Neunkirchen, der am Donnerstag stattfand. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, gab der alte Vorsitzende Nils Meisberger nach fast drei Jahren Arbeit den Stab an Alice Avieny weiter. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze der JU Neunkirchen. Ihre Wahl war einstimmig. Neu im Team sind als Stellvertreter der Münchwieser Mark Basler sowie Philipp Schwarz aus Furpach. Dem weiteren Vorstand gehören an: Florian Gleich als neuer Geschäftsführer und Julian Sieren als neuer Schatzmeister. Marius Schonard ist neuer Schriftführer. Thomas W. Schmitt bleibt weiterhin Pressesprecher des Stadtverbands. Franziska Hans und Frederic Dumont bilden ein Organisationsteam. Außerdem wurden Hamza Orth und Jonah Busch als Beisitzer gewählt.

Der Stadtverband Neunkirchen ist vor allem sozial und gesellschaftlich aktiv, so heißt es in der Pressemitteilung weiter. Er habe sich bei den Neunkirchern durch bewährte Aktionen bekannt gemacht. Dazu gehörten unter anderem: die regelmäßige Sammlung von Lebensmittelspenden für die Neunkircher Tafel unter dem Motto „Kauf eins mehr!“, die „Heilig-Abend-Aktion“ der Kirchengemeinde St. Marien sowie Geldspenden aus Verkaufserlösen aus einem eigenen Weinachsmarkt-Stand. Die Arbeitsbasis unter der Führung von Nils Meisberger habe aber auch in politisch wichtigen Initiativen für die junge Generation in Neunkirchen bestanden. Darunter waren konzeptionelle Vorschläge für einen Nachtbürgermeister und einen „Runden Tisch Nachtleben“, Smart-City-Ansätze wie zum Beispiel ein Masterplan Digitales Neunkirchen, ein Jugend-Digitalbeirat, eine Handy-App für mehr Bürgernähe, ein städtisches Kita-Onlineportal und zukunftsfähigere Angebote für jungen Familien in Neunkirchen. Mit der Kommunalwahl im Mai 2019 wurden letztes Jahr viele JUler auch in die Ortsräte und in den Stadtrat gewählt und können sich dort nun aktiv für die politischen Anliegen einsetzen, so heißt es weiter.

Die neue Vorsitzende und erste Frau an der Spitze der JU Alice Avieny ist selbst Mitglied im Neunkircher Stadtrat und möchte sich künftig in dieser Tradition mit einem neuaufgestellten Team motiviert und engagiert ans Werk machen, so die Pressemitteilung abschließend.