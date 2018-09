später lesen Johannes Oerding in Neunkirchen ist ausverkauft Oerding-Konzert ausverkauft Teilen

(red) Das Konzert von Pop-Star Johannes Oerding im Rahmen der Neunkircher Nächte am Samstag, 6. Oktober, in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen ist bereits ausverkauft. Auch an der Abendkasse werden keine Karten mehr erhältlich sein, teilt die Kulturgesellschaft mit.