Sonderimpfungen : OB Aumann für Sonderimpfungen in Stadtquartieren

OB Jörg Aumann. Foto: Alexa Kirsch Foto: Stadt Neunkirchen/Alexa Kirsch

Neunkirchen (red) Oberbürgermeister Jörg Aumann unterstützt jüngste Forderungen an die Landesregierung nach Sonderimpfungen in Stadtquartieren. In Neunkirchen gibt es – in der Innenstadt aber auch in manchen Außenbezirken – dichtbesiedelte Bereiche, in denen die Menschen in sehr engen Wohnverhältnissen leben, teilt die Stadtpressestelle mit.

Aufgrund spezifischer Herausforderungen bedürfe es besonderer Anstrengung, um die Impfstrategie erfolgreich umzusetzen. „Wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Unser Ziel muss es sein, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen. Jede geimpfte Person ist gut für die Gesamtbevölkerung. Wenn die Priorisierungsgruppe 3 geimpft ist, wird die Herausforderung sich zunehmend dahin verschieben, Menschen von der Impfung zu überzeugen“, sagt Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann.

Hierfür bedürfe es gerade in städtischen Quartiere – aber auch in dichtbesiedelten Wohnanlagen in den Außenbezirken – niedrigschwelliger Angebote und Möglichkeiten, um Sprachbarrieren zu überwinden. Die Quartiere zeichneten sich durch sehr enge Wohnverhältnisse und einen hohen Migrationsanteil aus. Zudem spiele leider auch Armut dort oftmals eine große Rolle. Es gelte, alle Menschen an die Impfung heranzuführen, heißt es in der Pressemeldung weiter.